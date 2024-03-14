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В Киеве не выпускают на рейсы автобусы, которые предоставили партнеры — как оправдываются КГГА

14 марта 2024 10:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Киеве не выпускают на рейсы автобусы, которые предоставили партнеры - как оправдываются КГГА
Гуманитарные автобусы на простое. Фото: Пассажиры Киева / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве развернулась неприятная ситуация с гуманитарными автобусами, которые вместо того, чтобы решая проблемы местного транспорта, бездействуют и подвергаются разрушению. Власти объясняют все отсутствие водителей.

Об этом сообщает Telegram-канал Пассажиры Киева .

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Почему автобусы простаивают

Согласно сообщению сообщества "Пассажиры Киева" в Telegram, автобусы Volvo и Lahti Scala, полученные Киевом, давно стоят без дела, без известных причин. Это создает дополнительные проблемы для местных жителей и усиливает критику эффективности управления городским транспортом.

Представители городских властей ссылаются на отсутствие водителей. Однако это объяснение не убеждает общественность, ведь, как считают активисты, водители могли быть переподготовлены для работы с новым транспортом.

Напомним, что интенсивная мобилизация в Киеве привела к тотальной нехватке работников в коммунальном предприятии "Киевпасстранс". Через полгода система общественного транспорта может разрушиться из-за деградации энергетической инфраструктуры, необходимой для функционирования троллейбусов и трамваев.

Также мы писали о том, что в Киеве возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик".

Киев
транспорт
автобусы
водители

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