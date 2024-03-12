Один із вестибюлів станції метро "Хрещатик". Фото: Вечірній Київ

У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вулиці Інститутська. Він працюватиме з 05:37 до 22:33.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

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Відкриття вестибюлю станції метро "Хрещатик"

Зазначається, що відкриття вестибюлю заплановане на 13 березня.

"13 березня відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Інститутської. Вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33", — написали у метрополітені.

Однак, у підприємстві наголосили, що вихід до вулиці Архітектора Городецького залишається зачиненим для пасажирів. Також нагадали, що вихід до вулиці Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", — нагадали у КП.

Нагадаємо, 8 березня у Києві відновили роботу станції метро "Дніпро". Вона не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Нещодавно стало відомо, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.