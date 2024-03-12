Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик" arrow

У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"

12 березня 2024 15:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"
Один із вестибюлів станції метро "Хрещатик". Фото: Вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вулиці Інститутська. Він працюватиме з 05:37 до 22:33. 

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен"

Читайте також:

Відкриття вестибюлю станції метро "Хрещатик"

Зазначається, що відкриття вестибюлю заплановане на 13 березня. 

"13 березня відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Інститутської. Вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33", — написали у метрополітені.

Однак, у підприємстві наголосили, що вихід до вулиці Архітектора Городецького залишається зачиненим для пасажирів. Також нагадали, що вихід до вулиці Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", — нагадали у КП. 

Нагадаємо, 8 березня у Києві відновили роботу станції метро "Дніпро". Вона не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.

Нещодавно стало відомо, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.

Київ
ремонт
українці
метро
транспорт
Україна
Хрещатик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше