У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик"
У Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вулиці Інститутська. Він працюватиме з 05:37 до 22:33.
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".
Відкриття вестибюлю станції метро "Хрещатик"
Зазначається, що відкриття вестибюлю заплановане на 13 березня.
"13 березня відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Інститутської. Вестибюль працюватиме з 05:37 до 22:33", — написали у метрополітені.
Однак, у підприємстві наголосили, що вихід до вулиці Архітектора Городецького залишається зачиненим для пасажирів. Також нагадали, що вихід до вулиці Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.
"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", — нагадали у КП.
Нагадаємо, 8 березня у Києві відновили роботу станції метро "Дніпро". Вона не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.
Нещодавно стало відомо, що відновити рух поїздів на "синій" гілці метрополітену в київському метро планують вже до кінця літа 2024 року. Всі ремонтні роботи на станціях відбуваються за графіком.
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