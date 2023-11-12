Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве неадекватный мужчина издевался над своей собакой прямо на улице arrow

В Киеве неадекватный мужчина издевался над своей собакой прямо на улице

12 ноября 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве неадекватный мужчина издевался над своей собакой прямо на улице
Издевательство над собакой. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно произошел шокирующий инцидент в одном из парков Киева. Две девушки стали свидетелями ужасающего момента, когда мужчина жестоко обращался с щенком йоркширского терьера, таскал его на поводке, иногда подбрасывал и бил ногами. 

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Читайте также:

Издевательство над собакой

В сообщении говорится, что эти женщины не только зафиксировали происшествие на видео, но и вызвали службу спасения по номеру 112. Когда патрульные прибыли на место, они нашли того же человека с собакой.

Мужчина не смог объяснить причину своего поведения. Спасатели доставили щенка в ветеринарную клинику, где его осмотрели и оставили на лечение. В то время как владельца собаки передали в руки следователей для разбирательства в происшедшем.

Тюремный срок за жестокое поведение с животными

В полиции напомнили, что согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины за жестокость в отношении животных предусматривается наказание в форме лишения свободы на период от одного до трех лет или арест на срок от двух до трех лет, при этом животное может быть изъято.

Напомним, что в результате российской атаки на Киевскую область пострадала тигрица из Центра спасения диких животных. Тигрюля от шока ударилась о решетку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме