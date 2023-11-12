В Киеве неадекватный мужчина издевался над своей собакой прямо на улице

Издевательство над собакой. Фото: скриншот

Недавно произошел шокирующий инцидент в одном из парков Киева. Две девушки стали свидетелями ужасающего момента, когда мужчина жестоко обращался с щенком йоркширского терьера, таскал его на поводке, иногда подбрасывал и бил ногами.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Издевательство над собакой

В сообщении говорится, что эти женщины не только зафиксировали происшествие на видео, но и вызвали службу спасения по номеру 112. Когда патрульные прибыли на место, они нашли того же человека с собакой.

Мужчина не смог объяснить причину своего поведения. Спасатели доставили щенка в ветеринарную клинику, где его осмотрели и оставили на лечение. В то время как владельца собаки передали в руки следователей для разбирательства в происшедшем.

Тюремный срок за жестокое поведение с животными

В полиции напомнили, что согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины за жестокость в отношении животных предусматривается наказание в форме лишения свободы на период от одного до трех лет или арест на срок от двух до трех лет, при этом животное может быть изъято.

Напомним, что в результате российской атаки на Киевскую область пострадала тигрица из Центра спасения диких животных. Тигрюля от шока ударилась о решетку.