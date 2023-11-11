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В Киевской области пострадала тигрица в результате атаки РФ

11 ноября 2023 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области пострадала тигрица в результате атаки РФ
Тигрица, которая пострадала в результате атаки РФ на Киевскую область 11 ноября. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате российской атаки на Киевскую область пострадала тигрица из Центра спасения диких животных. Тигрюля от шока ударилась о решетку.

Об этом сообщает Центр спасения диких животных.

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"Утро для Центра было совсем не хорошим. После утренних взрывов рядом с нами сильно пострадала Тигрюля. Она от шока ударилась о решетку, упала и до сих пор не может подняться", — говорится в сообщении.

Тигрица получила противовоспалительную и обезболивающую терапию. Работники Центра спасения диких животных следят за ее состоянием. По предварительной информации, животное травмировало задние конечности или позвоночник.

"Ожидаем решения врачей о дальнейших действиях", — говорится в сообщении.

Остальные животные Центра не пострадали, однако пережили сильный стресс.

Напомним, в эту ночь враг атаковал Киев и область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО. По информации Киевской ОВА, взрывной волной повреждены пять частных жилых домов.

Также мы писали, что российские войска утром, 11 ноября, запустили по Киеву ракету, однако силы ПВО успешно сбили ее. Волонтер Дана Яровая показала обломки снаряда.

Добавим, глава Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях российской атаки на область сегодня, 11 ноября. По его словам, повреждены 18 жилых частных домов.

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