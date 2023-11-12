У Києві неадекватний чоловік знущався з свого собаки прямо на вулиці

Знущання з собаки. Фото: скриншот

Нещодавно стався шокуючий інцидент в одному із парків Києва. Дві дівчини стали свідками жахливого моменту, коли чоловік жорстоко поводився з цуценям йоркширського тер'єра, тягаючи його на повідку, іноді підкидаючи й б'є його ногами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Знущання з собаки

У повідомленні йдеться, що ці жінки не лише зафіксували пригоду на відео, а й викликали службу порятунку за номером 112. Коли патрульні прибули на місце, вони знайшли ту саму людину із собакою.

Чоловік не зміг пояснити причину своєї поведінки. Рятувальники доставили цуценя до ветеринарної клініки, де його оглянули та залишили на лікування. У той час як власника собаки передали до рук слідчих для розгляду того, що сталося.

Тюремний термін за жорстоку поведінку з тваринами

У поліції нагадали, що згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, за жорстокість щодо тварин передбачається покарання у формі позбавлення волі на період від одного до трьох років або арешт на строк від двох до трьох років, при цьому тварина може бути вилучена.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київську область постраждала тигриця із Центру порятунку диких тварин. Тигрюля від шоку вдарилася об ґрати.