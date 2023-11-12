Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві неадекватний чоловік знущався з свого собаки прямо на вулиці arrow

У Києві неадекватний чоловік знущався з свого собаки прямо на вулиці

12 листопада 2023 13:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві неадекватний чоловік знущався з свого собаки прямо на вулиці
Знущання з собаки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Нещодавно стався шокуючий інцидент в одному із парків Києва. Дві дівчини стали свідками жахливого моменту, коли чоловік жорстоко поводився з цуценям йоркширського тер'єра, тягаючи його на повідку, іноді підкидаючи й б'є його ногами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Читайте також:

Знущання з собаки

У повідомленні йдеться, що ці жінки не лише зафіксували пригоду на відео, а й викликали службу порятунку за номером 112. Коли патрульні прибули на місце, вони знайшли ту саму людину із собакою.

Чоловік не зміг пояснити причину своєї поведінки. Рятувальники доставили цуценя до ветеринарної клініки, де його оглянули та залишили на лікування. У той час як власника собаки передали до рук слідчих для розгляду того, що сталося.

Тюремний термін за жорстоку поведінку з тваринами

У поліції нагадали, що згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, за жорстокість щодо тварин передбачається покарання у формі позбавлення волі на період від одного до трьох років або арешт на строк від двох до трьох років, при цьому тварина може бути вилучена.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Київську область постраждала тигриця із Центру порятунку диких тварин. Тигрюля від шоку вдарилася об ґрати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі