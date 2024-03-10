В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию поддержки пленных "азовцев"

Участники акции "FreeAzov". Фото: Новини.

В Киеве в воскресенье, 10 марта, проходила акция "FreeAzov". У красного корпуса Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко собрались родные и близких бойцов полка особого назначения "Азов", которые находятся в плену Российской Федерации, а также их боевые товарищи.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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В очередной раз родные, близкие, друзья и товарищи по оружию пленных "азовцев" выходят на улицы, чтобы напомнить о необходимости обмена защитников "Азовстали". Бойцы находятся в плену уже почти два года.

Участники акции держали в руках плакаты по надписям "Free Azov", "Свободу героям Мариуполя", "Я ни разу не видел папу", "Где Азов?" и так далее.

На сегодняшний день в плену у россиян остается около 1700 защитников Мариуполя. Среди них более 900 "азовцев".

Боевые товарищи пленных "азовцев". Фото: Новини.LIVE

Женщины на акции "FreeAzov". Фото: Новини.LIVE

Плакат с портретом военного пленника. Фото: Новини.LIVE

Некоторые люди даже приходят на акцию с домашними любимцами, которые тоже скучают по своим хозяевам, находящимся в плену.

Собака с небольшой табличкой в поддержку пленных. фото: Новини.LIVE

Также участники акции организовали театрализованное представление, призвав украинцев стать голосом, глазами и ушами пленных. Стоит напомнить, что пленные находятся в полной изоляции и не располагают никакой информацией о том, что происходит в Украине. Иногда враги даже говорят им, что Украины уже не существует.

Театрализованное действо во время акции "FreeAzov". Фото: Новини.LIVE

Напомним, бойцов полка "Азов" не обменивали уже более полугода.

Также отметим, что в воскресенье, 3 марта, в Киеве прошла масштабная акция "Третья весна в аду" в поддержку пленных бойцов полка специального назначения "Азов".