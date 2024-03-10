У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки полонених "азовців"

Учасники акції "FreeAzov". Фото: Новини.LIVE

У Києві у неділю, 10 березня, відбувалася акція "FreeAzov". Біля червоного корпусу Київського Національного університету імені Тараса Шевчека зібралися рідні та близьків бійців полку особливого призначення "Азов", які перебувають у полоні Російської Федераці, а також їхні бойові побратими.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Вже вкотре рідні, близькі, друзі та товариші по зброї полонених "азовців" виходять на вулиці, щоб нагадати про потребу обміну захисників "Азовсталі". Бійці перебувають в російському полоні вже майже два роки.

Учасники акції тримали в руках плакати за написами "Free Azov", "Свободу героям Маріуполя", "Я жодного разу не бачив тата", "Де Азов?" і так далі.

На сьогоднішній день у полоні росіян залишається близько 1700 захисників Маріуполя. З-поміж них більше 900 "азовців".

Бойові побратими полонених "азовців". Фото: Новини.LIVE

Жінки на акції "FreeAzov". Фото: Новини.LIVE

Плакат з портретом полоненого воїна. Фото: Новини.LIVE

Деякі люди навіть приходять на акцію з домашніми улюбленцями, які також сумують за своїми господарями, які перебувають у полоні.

Песик одного з захисників "Азовсталі". Фото: Новини.LIVE

Також учасники акції організували театралізоване дійство, закликавши українців стати голосом, очима і вухами полонених. Варто нагадати, що полонені перебувають у повній ізоляції і не мають жодної інформації про те, що коїться в України. Інколи вороги навіть розповідають їм, що України вже не існує.

Театралізоване дійство під час акції "FreeAzov". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, бійців полку "Азов" не обмінювали вже понад пів року.

Також зазначимо, що в неділю, 3 березня, у Києві пройшла масштабна акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов".