У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки полонених "азовців"
У Києві у неділю, 10 березня, відбувалася акція "FreeAzov". Біля червоного корпусу Київського Національного університету імені Тараса Шевчека зібралися рідні та близьків бійців полку особливого призначення "Азов", які перебувають у полоні Російської Федераці, а також їхні бойові побратими.
На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Мітинг на підтримку полонених "азовців"
Вже вкотре рідні, близькі, друзі та товариші по зброї полонених "азовців" виходять на вулиці, щоб нагадати про потребу обміну захисників "Азовсталі". Бійці перебувають в російському полоні вже майже два роки.
Учасники акції тримали в руках плакати за написами "Free Azov", "Свободу героям Маріуполя", "Я жодного разу не бачив тата", "Де Азов?" і так далі.
На сьогоднішній день у полоні росіян залишається близько 1700 захисників Маріуполя. З-поміж них більше 900 "азовців".
Деякі люди навіть приходять на акцію з домашніми улюбленцями, які також сумують за своїми господарями, які перебувають у полоні.
Також учасники акції організували театралізоване дійство, закликавши українців стати голосом, очима і вухами полонених. Варто нагадати, що полонені перебувають у повній ізоляції і не мають жодної інформації про те, що коїться в України. Інколи вороги навіть розповідають їм, що України вже не існує.
Нагадаємо, бійців полку "Азов" не обмінювали вже понад пів року.
Також зазначимо, що в неділю, 3 березня, у Києві пройшла масштабна акція "Третя весна у пеклі" на підтримку полонених бійців полку спеціального призначення "Азов".
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