В Киеве непогода привела к сильным подтоплениям улиц, есть пострадавший

Неблагоприятные погодные условия в Киеве. Фото: УНИАН

Сегодня в Киеве ожидаются неблагоприятные погодные условия , а именно умеренный, местами сильный дождь. В результате объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко.

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В Киеве подтоплен ряд улиц

"В результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города", — говорится в сообщении.

Подтопления коснулись улиц в следующих районах:

В Святошинском районе:

ул. Стеценко (ликвидируется);

проспекта Курбаса (ликвидировано);

ул. Героев Космоса (ликвидировано);

бул. Академика Вернадского (ликвидировано).

В Оболонском районе: ул. Казанская (ликвидируется).

В Дарницком:

ул. Ташкенская (ликвидируется);

ул. Переясловская (ликвидируется).

Ущерб, нанесенный подтоплениями

Также в ГВА сообщили, что в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.

Кроме того, известно, что один человек получил черепно-мозговую травму.

"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — заверили в ГВА.

Ранее мы сообщали, что 5 ноября в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики предупредили о скорости 17-22 м/с.