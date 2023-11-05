В Киеве непогода привела к сильным подтоплениям улиц, есть пострадавший
Сегодня в Киеве ожидаются неблагоприятные погодные условия , а именно умеренный, местами сильный дождь. В результате объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко.
В Киеве подтоплен ряд улиц
"В результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города", — говорится в сообщении.
Подтопления коснулись улиц в следующих районах:
В Святошинском районе:
- ул. Стеценко (ликвидируется);
- проспекта Курбаса (ликвидировано);
- ул. Героев Космоса (ликвидировано);
- бул. Академика Вернадского (ликвидировано).
В Оболонском районе: ул. Казанская (ликвидируется).
В Дарницком:
- ул. Ташкенская (ликвидируется);
- ул. Переясловская (ликвидируется).
Ущерб, нанесенный подтоплениями
Также в ГВА сообщили, что в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.
Кроме того, известно, что один человек получил черепно-мозговую травму.
"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — заверили в ГВА.
Ранее мы сообщали, что 5 ноября в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики предупредили о скорости 17-22 м/с.
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