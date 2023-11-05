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В Киеве непогода привела к сильным подтоплениям улиц, есть пострадавший

5 ноября 2023 10:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве непогода привела к сильным подтоплениям улиц, есть пострадавший
Неблагоприятные погодные условия в Киеве. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня в Киеве ожидаются неблагоприятные погодные условия , а именно умеренный, местами сильный дождь. В результате объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил глава Киевской ГВА Сергей Попко.

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"В результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города", — говорится в сообщении.

Подтопления коснулись улиц в следующих районах:

В Святошинском районе:

  • ул. Стеценко (ликвидируется);
  • проспекта Курбаса (ликвидировано);
  • ул. Героев Космоса (ликвидировано);
  • бул. Академика Вернадского (ликвидировано).

В Оболонском районе: ул. Казанская (ликвидируется).
В Дарницком:

  • ул. Ташкенская (ликвидируется);
  • ул. Переясловская (ликвидируется).

Ущерб, нанесенный подтоплениями

Также в ГВА сообщили, что в Святошинском районе, в результате падения дерева, была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.

Кроме того, известно, что один человек получил черепно-мозговую травму.

"Будьте внимательны и осторожны на улице. Учитывайте опасности, которые могут нести погодные явления. В городе задействованы все необходимые оперативные службы. Ликвидация последствий непогоды продолжается", — заверили в ГВА.

Ранее мы сообщали, что 5 ноября в Киеве ожидаются сильные порывы ветра. Синоптики предупредили о скорости 17-22 м/с.

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