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У Києві завтра вируватиме сильна негода — в КМДА дали рекомендації, як убезпечити себе

4 листопада 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві завтра вируватиме сильна негода — в КМДА дали рекомендації, як убезпечити себе
Чоловік з парасолькою. Фото: RTE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.

Про це повідомляє КМДА.

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Під час сильного вітру фахівці рекомендують:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18", — йдеться у повідомленні.

До того ж при падінні дерев та гілок можна викликати рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). 

У КМДА наголосили, що при травмуванні людей потрібно негайно телефонувати 103.

Нагадаємо, на більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що в ДСНС України попередили жителів декількох областей про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про рясні дощі та пориви вітру.

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