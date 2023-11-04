У Києві завтра вируватиме сильна негода — в КМДА дали рекомендації, як убезпечити себе

Чоловік з парасолькою. Фото: RTE

Завтра, 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.

Про це повідомляє КМДА.

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Під час сильного вітру фахівці рекомендують:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев та не паркувати поруч із ними автотранспорт.

"Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18", — йдеться у повідомленні.

До того ж при падінні дерев та гілок можна викликати рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

У КМДА наголосили, що при травмуванні людей потрібно негайно телефонувати 103.

Нагадаємо, на більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Також ми писали, що в ДСНС України попередили жителів декількох областей про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про рясні дощі та пориви вітру.