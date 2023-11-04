У Києві завтра вируватиме сильна негода — в КМДА дали рекомендації, як убезпечити себе
Завтра, 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.
Про це повідомляє КМДА.
Негода в Києві
Під час сильного вітру фахівці рекомендують:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев та не паркувати поруч із ними автотранспорт.
"Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18", — йдеться у повідомленні.
До того ж при падінні дерев та гілок можна викликати рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
У КМДА наголосили, що при травмуванні людей потрібно негайно телефонувати 103.
Нагадаємо, на більшій частині території України завтра, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Також ми писали, що в ДСНС України попередили жителів декількох областей про небезпечні метеорологічні явища. Йдеться про рясні дощі та пориви вітру.
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