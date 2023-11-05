У Києві негода призвела до сильних підтоплення вулиць, є постраждалий
Сьогодні в Києві очікуються несприятливі погодні умови, а саме помірний, місцями значний дощ. Внаслідок цього оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.
У Києві підтоплено ряд вулиць
"Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста", — говориться у повідомленні.
Підтоплення торкнулися вулиць у наступних районах:
В Святошинському районі:
- вул. Стеценка (ліквідується);
- проспекту Курбаса (ліквідовано);
- вул. Героїв Космосу (ліквідовано);
- бул. Академика Вернадского (ліквідовано).
В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).
В Дарницькому:
- вул. Ташкенська (ліквідується);
- вул. Переяслівська (ліквідується).
Збитки, завдані підтопленнями
Також у МВА повідомили, що в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.
Крім того, наразі відомо, що одна людина отримала черепно-мозкову травму.
"Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", — запевнили у МВА.
Раніше ми повідомляли, що 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.
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