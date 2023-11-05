У Києві негода призвела до сильних підтоплення вулиць, є постраждалий

Несприятливі погодні умови в Києві. Фото: УНІАН

Сьогодні в Києві очікуються несприятливі погодні умови, а саме помірний, місцями значний дощ. Внаслідок цього оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомив голова Київської МВА Сергій Попко.

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У Києві підтоплено ряд вулиць

"Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста", — говориться у повідомленні.

Підтоплення торкнулися вулиць у наступних районах:

В Святошинському районі:

вул. Стеценка (ліквідується);

проспекту Курбаса (ліквідовано);

вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

бул. Академика Вернадского (ліквідовано).

В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).

В Дарницькому:

вул. Ташкенська (ліквідується);

вул. Переяслівська (ліквідується).

Збитки, завдані підтопленнями

Також у МВА повідомили, що в Святошинському районі, внаслідок падіння дерева, було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.

Крім того, наразі відомо, що одна людина отримала черепно-мозкову травму.

"Будьте уважні і обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває", — запевнили у МВА.

Раніше ми повідомляли, що 5 листопада, у Києві очікуються сильні пориви вітру. Синоптики попередили про швидкість 17-22 м/с.