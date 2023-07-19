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В Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев: власти ищут свидетелей

19 июля 2023 09:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев: власти ищут свидетелей
В Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев. Фото: КГГА
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве вандалы повредили более 100 деревьев. Инцидент произошел по проспекту Романа Шухевича в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает КГГА.

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Отмечается, что нарушители просверлили кору дерева. Затем залили неустановленную жидкость в деревья.

 

В Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев. Фото: КГГА

Как следствие — многие деревья начали уже засыхать.

"Факт повреждения деревьев обнаружили и зафиксировали сотрудники КП УЗО Днепровского района во время сегодняшней инспекции территории. На место вызвали все соответствующие службы, в частности Государственную экологическую инспекцию и Национальную полицию", — говорится в сообщении.

 

В Киеве неизвестные повредили более сотни деревьев. Фото: КГГА

Столичные власти просят всех свидетелей повреждения деревьев вдоль проспекта Романа Шухевича обращаться по телефону:

  • КП УЗН Днепровского района по тел. 0445948200;
  • Государственная экологическая инспекция Столичного округа по тел. 0442091256.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вековые деревья хотят объявить ботаническими памятками природы местного значения. Такое решение было поддержано на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики.

В одном из районов Киева Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений заказало сотни саженцев хвойных и лиственных деревьев. Стоимость объявленного тендера составляет 6,8 млн гривен.

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