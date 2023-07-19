У Києві невідомі пошкодили понад сотню дерев: влада шукає свідків

У Києві невідомі пошкодили понад сотню дерев. Фото: КМДА

У Києві вандали пошкодили понад 100 дерев. Інцидент стався вздовж проспекту Романа Шухевича у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє КМДА.

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Що відомо

Зазначається, що порушники зробили отвори свердлом на корі дерева. Потім залили невстановлену рідину в дерева.

У Києві невідомі пошкодили понад сотню дерев. Фото: КМДА

Як наслідок — багато дерев почали вже засихати.

"Факт пошкодження дерев виявили і зафіксували співробітники КП УЗН Дніпровського району під час сьогоднішньої інспекції території. На місце викликали всі відповідні служби, зокрема Державну екологічну інспекцію та Національну поліцію", — йдеться в повідомленні.

У Києві невідомі пошкодили понад сотню дерев. Фото: КМДА

Столична влада просить усіх свідків пошкодження дерев вздовж проспекту Романа Шухевича звертатися за телефоном:

КП УЗН Дніпровського району за тел. 0445948200;

Державна екологічна інспекція Столичного округу за тел. 0442091256.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві вікові дерева хочуть оголосити ботанічними памʼятками природи місцевого значення. Таке рішення підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики.

Додамо, в одному з районів Києва Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень замовило сотні саджанців хвойних та листяних дерев. Вартість оголошеного тендеру становить 6,8 млн гривень.