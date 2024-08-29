Полиция проверяет информацию о силовом задержании мужчины в Киеве

Задержание мужчины на улице. Фото иллюстративное: скриншот

В Киеве соцсетями распространяется видео, на котором два человека в полицейской форме и один в форме "грузят" мужчину в штатском в микроавтобус. Сейчас столичные милиционеры изучают происхождение этого видео.

Видео было опубликовано в нескольких Telegram-каналах в четверг, 29 августа.

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Киевские паблики распространили видео, на котором мужчину силой притащили по асфальту к микроавтобусу. Как пишут пользователи соцсетей, задержаны гражданские работники ТЦК и полиции.

По информации Telegram-каналов, произошло это в Соломенском районе столицы. Что стало причиной конфликта и чем закончилась ситуация, неизвестно.

Как пишет ТСН.ua, в столичной полиции сообщили, что сейчас вся информация проверяется.

"На данный момент у нас нет подтверждения, что на видео изображены работники Соломенского ТЦК и СП или работники Соломенского управления полиции. Сейчас специалисты устанавливают происхождение этого видео. Возможно, оно было снято даже и не в Киеве", — сообщили в полиции Киева