Поліція перевіряє інформацію щодо силового затримання чоловіка в Києві

Затримання чоловіка на вулиці. Фото ілюстративне: скриншот

У Києві соцмережами шириться відео, на якому двоє людей у поліцейській формі та один в однострої "вантажать" чоловіка в цивільному в мікроавтобус. Зараз столичні правоохоронці вивчають походження цього відео.

Відео було опубліковане в кількох Telegram-каналах у четвер, 29 серпня.

Читайте також:

Повідомляють про силове затримання цивільного в Києві

Київські пабліки поширили відео, на якому чоловіка силою притягнули по асфальту до мікроавтобуса. Як пишуть користувачі соцмереж, затримали цивільного працівники ТЦК та поліції.

За інформацією з Telegram-каналів, сталося це в Соломʼянському районі столиці. Що стало причиною конфлікту та чим закінчилася ситуація — невідомо.

Як пише ТСН.ua, в столичній поліції повідомили, що зараз вся інформація перевіряється.

"На цей момент ми не маємо підтвердження, що на відео зображені працівники Солом’янського ТЦК та СП або працівники Солом’янського управління поліції. Зараз фахівці встановлюють походження цього відео. Можливо, воно було знято навіть і не в Києві", – повідомили у поліції Києва.