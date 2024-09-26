В Киеве россиянин организовал банду, которая похищала и пытала людей — детали от СБУ

В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп
В Киеве преступная группировка похитила турецкого ИТ-специалиста, пытала и требовала 100 тысяч долларов. Бандиты использовали форму правоохранителей.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ ) в четверг, 26 сентября.
В Киеве рецидивисты похищали и пытали людей
По данным правоохранителей, в Киеве задержаны четыре бандита-рецидивиста, которые ранее отбывали наказание за различные преступления, включая разбой, наркоторговлю и незаконное хранение оружия.
"Лидером банды был россиянин, уже отбывший тюремный срок в украинской тюрьме. В 2017 году суд дал ему пять лет заключения за участие в террористической группировке "Восток", которая воевала против сил АТО", — говорится в сообщении.
После выхода на свободу мужчины объединились в группировку и продолжили уголовную деятельность.
"Участники банды отслеживали успешных предпринимателей и фрилансеров, а затем требовали с них деньги под вымышленными предлогами. В случае неуплаты "дани", рэкетиры похищали потерпевших и жестоко пытали, используя различные пытки и угрозы убийства", — отметили в СБУ.
В последний раз бандиты похитили турецкого ИТ-специалиста, который имел вид на жительство в Украине. Лидер группы был знаком с иностранцем и знал, что у потерпевшего есть большая сумма средств. Преступники переоделись в форму одного из правоохранительных подразделений и напали на мужчину возле его дома.
"Его отвезли в гараж, в котором заранее обустроили пыточную. Там рэкетиры потребовали от иностранца 100 тысяч долларов. Пострадавший должен был перевести всю сумму со своего криптокошелька на электронный счет лидера банды", — добавили правоохранители.
В спецслужбе отметили, что задержать бандитов удалось "на горячем"
На месте происшествия у них изъято огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и мобильные телефоны.
Фигурантам дела сообщили о подозрении по четырем статьям:
- вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения,
- незаконное лишение свободы или похищение человека,
- пытки.
Ранее в Киеве работники Службы безопасности Украины устроили обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП. Следственные действия проводились сразу по нескольким уголовным статьям.
Также мы писали, что Служба безопасности и Бюро экономической безопасности разоблачили сеть подпольных онлайн-сервисов, работавших через запрещенную в Украине российскую платежную систему Webmoney. С каждой транзакции дельцы имели свой "процент" и за время полномасштабной войны провели десятки миллионов гривен.
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