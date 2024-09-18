У Києві СБУ обшукує Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП

Працівники СБУ біля Свято-Веденського чоловічого монастиря. Фото: Суспільне

У Києві в середу, 18 вересня, працівники Служби безпеки України влаштували обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Слідчі дії нібито проводяться одразу за кількома кримінальними статтями.

Про це повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела в СБУ.

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Наразі Служба безпеки України не надавала офіційних коментарів стосовно обшуків у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП.

СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Фото: СБУ

Втім низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела у силових структурах, повідомляє про те, що місцеві монахи нібито поширювали кремлівську пропаганду та підтримували вторгнення Росії в Україну.