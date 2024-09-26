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У Києві невідомі у формі правоохоронців викрали іноземця та вимагали викуп

26 вересня 2024 18:42
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві росіянин організував банду, яка викрадала і катувала людей — деталі від СБУ
Затриманий учасник злочинного угруповання, який переодягнувся у форму правоохоронців. Фото: СБУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві злочинне угруповання викрало турецького ІТ-фахівця, катувало та вимагало 100 тисяч доларів. Бандити використовували форму правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 26 вересня.

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За даними правоохоронців, у Києві затримано чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за різні злочини, включаючи розбій, наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї.

"Лідером банди був росіянин, який уже відбув тюремний строк в українській в’язниці. У 2017 році суд дав йому п'ять років ув’язнення за участь у терористичному угрупованні "Восток", яке воювало проти сил АТО", — йдеться у повідомленні.

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Затриманий учасник банди. Фото: СБУ

Після виходу на волю чоловіки об’єдналися в угруповання і продовжили кримінальну діяльність.

"Учасники банди відслідковували успішних підприємців та фрілансерів, а потім вимагали з них гроші під вигаданими приводами. У разі несплати "данини", рекетири викрадали потерпілих та жорстоко катували, використовуючи різні тортури та погрози вбивства", — зазначили у СБУ.

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Бандит переодягнувся у форму правоохоронного підрозділу. Фото: СБУ

Останнього разу бандити викрали турецького ІТ-фахівця, який мав посвідку на проживання в Україні. Лідер групи був знайомий з іноземцем та знав, що у потерпілого є велика сума коштів. Злочинці переодягнулись у форму одного з правоохоронних підрозділів та напали на чоловіка біля його будинку.

"Його відвезли до гаража, в якому заздалегідь облаштували катівню. Там рекетири почали вимагати з іноземця 100 тисяч доларів. Потерпілий мав переказати всю суму зі свого криптогаманця на електронний рахунок лідера банди", — додали правоохоронці.

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Громадянин Туреччини, якого викрали і катували злочинці. Фото: Нацполіція

У спецслужбі наголосили, що затримати бандитів вдалося "на гарячому"

На місці події у них вилучено вогнепальну зброю, вибухові речовини та мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Фігурантам справи повідомили про підозру за чотирма статтями:

  • вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини
  • катування

Раніше у Києві працівники Служби безпеки України влаштували обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП. Слідчі дії нібито проводилися одразу за кількома кримінальними статтями. 

Також ми писали, що Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. З кожної транзакції ділки мали свій "відсоток" і за час повномасштабної війни провели десятки мільйонів гривень.

СБУ Київ викрадення викуп гроші банда

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