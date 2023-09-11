В Киеве неизвестный, вероятно, подрезал полицейского, — СМИ
11 сентября 2023 23:31
Место происшествия на Оболони в Киеве. Фото: Труха
В Киеве мужчина вроде как подрезал полицейского. Произошло это в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщают местные паблики.
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Что известно
Отмечается, что такой инцидент произошел при задержании мужчины.
Отметим, в Киеве 9 сентября произошло нападение на двоих малолетних детей. Полиция разыскивает злоумышленника.
Напомним, в Кропивницком патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать гранату на АЗС. Выяснилось, что на самом деле гранаты у него не было.