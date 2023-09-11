У Києві невідомий, ймовірно, підрізав поліцейського, — ЗМІ

Місце події на Оболоні у Києві. Фото: Труха

У Києві чоловік начебто підрізав поліцейського. Сталося це в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Що відомо

Зазначається, що такий інциндент стався під час затримання чоловіка.

Зазначимо, у Києві 9 вересня відбувся напад на двох малолітніх дітей. Наразі поліція розшукує зловмисника.

Нагадаємо, у Кропивницькому патрульні поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС. З’ясувалося, що насправді гранати в нього не було.