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У Києві невідомий, ймовірно, підрізав поліцейського, — ЗМІ

11 вересня 2023 23:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві невідомий, ймовірно, підрізав поліцейського, — ЗМІ
Місце події на Оболоні у Києві. Фото: Труха
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві чоловік начебто підрізав поліцейського. Сталося це в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Що відомо

Зазначається, що такий інциндент стався під час затримання чоловіка. 

Зазначимо, у Києві 9 вересня відбувся напад на двох малолітніх дітей. Наразі поліція розшукує зловмисника.

Нагадаємо, у Кропивницькому патрульні поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який погрожував підірвати гранату на АЗС. З’ясувалося, що насправді гранати в нього не було.

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