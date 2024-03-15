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В Киеве выбирают меру пресечения скандальному чиновнику Минобороны Лиеву

15 марта 2024 22:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве выбирают меру пресечения скандальному чиновнику Минобороны Лиеву
Чиновник Минобороны Александр Лиев в зале суда. Фото: УНН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения по делу скандального чиновника Министерства обороны Александра Лиева. Его подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен, предназначенных на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Лиева могут выпустить из СИЗО

Сейчас адвокаты Лиева хотят, чтобы его выпустили из СИЗО. На этом сторона защиты настаивает, несмотря на подозрение в хищении их клиентом почти 1,5 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ.

Следует обратить внимание, что жалобу адвокатов рассматривает судья, ранее уже отпускавший Лиева из-под стражи.

Заседание проходит без участия прокурора, хотя по закону он должен присутствовать. Лиева также нет в зале суда.

Ранее мы рассказывали, что в результате обысков объявлено подозрение группе людей, в частности Лиеву, за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил. 29 января ВАКС начал над ним суд, где Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

Желание взять чиновника на поруки выразил телеведущий Александр Педан, пытаясь убедить судей ВАКСа. Но украинцы поступок медийщика не оценили.

Киев
Минобороны
суд
ВСУ
коррупция

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