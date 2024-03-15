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У Києві обирають запобіжний захід скандальному чиновнику Міноборони Лієву

15 березня 2024 22:26
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Павло Зінченко
редактор
У Києві обирають запобіжний захід скандальному чиновнику Міноборони Лієву
Чиновник Міноборони Олександр Лієв у залі суду. Фото: УНН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід у справі скандального чиновника Міністерства оборони Олександра Лієва. Наразі його підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень, призначених на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Лієва можуть випустити із СІЗО

Зараз адвокати Лієва хочуть, щоб його випустили із СІЗО. На цьому сторона захисту наполягає, попри підозру у розкраданні їхнім клієнтом майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Варто звернути увагу, що скаргу адвокатів розглядає суддя, який раніше уже відпускав Лієва з-під варти.

Засідання проходить без участі прокурора, хоча згідно із законом він повинен бути присутній. Лієва також нема у судовій залі.

Раніше ми розповідали, що внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Лієву, за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. 29 січня ВАКС розпочав над ним суд, де Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон. 

Бажання взяти чиновника на поруки висловив телеведучий Олександр Педан, намагаючись переконати суддів ВАКСу. Але українці вчинок медійника не оцінили. 

Київ
Міноборони
суд
ЗСУ
корупція

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