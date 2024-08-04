В Киеве 5 августа частично перекроют движение по Севастопольской площади

Севастопольская площадь, Киев. Фото: Архитектурная мастерская E&K

В Киеве 5 августа на Севастопольской площади ограничат движение транспорта по туннелю в направлении с проспекта Валерия Лобановского до Чоколевского бульвара. Причина — текущий дорожный ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета в воскресенье, 4 августа.

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Схема ограничения движения. Фото: КП "Киевавтодор"

Ограничение движения на Севастопольской площади

По информации КП "Киевавтодор", ограничения движения связаны с текущим ремонтом — дорожники будут класть верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Работы продлятся с 14:00 до 23:00.