У Києві 5 серпня частково перекриють рух Севастопольською площею

У Києві обмежать рух на Севастопольській площі — яка причина
4 серпня 2024 14:02
Севастопольська площа, Київ. Фото: Архітектурна майстерня E&K
У Києві 5 серпня на Севастопольській площі обмежать рух транспорту тунелем у напрямку з проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару. Причина — поточний дорожній ремонт.
Про це повідомила пресслужба Київської міської ради у неділю, 4 серпня.
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За інформацією КП "Київавтодор", обмеження руху пов’язані з поточним ремонтом — дорожники кластимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.
Роботи триватимуть із 14:00 до 23:00.
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