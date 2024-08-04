У Києві 5 серпня частково перекриють рух Севастопольською площею

Севастопольська площа, Київ. Фото: Архітектурна майстерня E&K

У Києві 5 серпня на Севастопольській площі обмежать рух транспорту тунелем у напрямку з проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару. Причина — поточний дорожній ремонт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради у неділю, 4 серпня.

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Схема обмеження руху. Фото: КП "Київавтодор"

Обмеження руху на Севастопольській площі

За інформацією КП "Київавтодор", обмеження руху пов’язані з поточним ремонтом — дорожники кластимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Роботи триватимуть із 14:00 до 23:00.