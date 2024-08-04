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У Києві обмежать рух на Севастопольській площі — яка причина

4 серпня 2024 14:02
Галина Шподарева - редактор
У Києві 5 серпня частково перекриють рух Севастопольською площею
Севастопольська площа, Київ. Фото: Архітектурна майстерня E&K
Галина Шподарева - редактор

У Києві 5 серпня на Севастопольській площі обмежать рух транспорту тунелем у напрямку з проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару. Причина — поточний дорожній ремонт. 

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради у неділю, 4 серпня.

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Схема обмеження руху. Фото: КП "Київавтодор"

 

Обмеження руху на Севастопольській площі

За інформацією КП "Київавтодор", обмеження руху пов’язані з поточним ремонтом — дорожники кластимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Роботи триватимуть із 14:00 до 23:00.

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