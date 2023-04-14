В Киеве ограничат движение по тоннелю возле станции метро "Дорогожичи": что случилось

Одна из станций киевского метро. Фото: УНИАН

В пятницу, 14 апреля, в Киеве в тоннеле по улице Елены Телиги у станции метро "Дорогожичи" частично будет ограничено движение. Будет производиться очистка ливнестоков.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Ограничение движения по тоннелю возле станции метро "Дорогожичи"

Гидрослужбы "Киевавтодора" в течение дня дополнительно очистят систему дождевой канализации в тоннеле. Также проверят работу помпового оборудования.

В Киеве будет ограничено движение по туннелю возле станции метро "Дорогожичи". Фото: КГГА

"Тоннель на улице Елены Телиги — одно из мест возможных подтоплений. Благодаря переустройству работы помпового оборудования подтоплений удается избегать. Дополнительная очистка ливнестоков и проверка насосов — необходимый этап подготовки тоннеля к прогнозируемым осадкам", — говорится в сообщении.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в результате поднятия воды в реке Днепр, в Киеве затопило набережную в районе Подола. На месте побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

Вода в реке поднялась на несколько метров. Береговая линия оказалась под водой. Набережная, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне, вся в воде. В столице и области объявлен І уровень опасности — желтый.