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У Києві обмежать рух тунелем біля станції метро "Дорогожичі": що трапилось

14 квітня 2023 12:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві обмежать рух тунелем біля станції метро "Дорогожичі": що трапилось
Одна зі станцій київського метро. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 14 квітня, у Києві в тунелі по вулиці Олени Теліги біля станції метро "Дорогожичі" частково буде обмежено рух. Буде проводитися очищення зливостоків.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Обмеження руху тунелем біля станції метро "Дорогожичі"

Зазначається, що гідрослужби "Київавтодору" впродовж дня додатково очистять систему дощової каналізації у тунелі. Також перевірять роботу помпового обладнання.

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У Києві буде обмежений рух тунелем біля станції метро "Дорогожичі". Фото: КМДА 

"Тунель на вулиці Олени Теліги — одне із місць можливих підтоплень. Завдяки перевлаштуванню роботи помпового обладнання підтоплень вдається уникати. Додаткове очищення зливостоків і перевірка насосів — необхідний етап підготовки тунелю до прогнозованих опадів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у четвер, 13 квітня, внаслідок підняття води в річці Дніпро, у Києві затопило набережну в районі Подолу. На місці побував фотокореспондент Новини.LIVE

Вода в річці піднялася на кілька метрів. Берегова лінія опинилася під водою. Набережна, де любили сидіти рибалки та прогулюватися кияни, вся у воді. У столиці та області оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

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