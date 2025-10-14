Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве ограничили подачу воды из-за аварии в энергосистеме

В Киеве ограничили подачу воды из-за аварии в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 22:59
На правом берегу Киева проблемы с водоснабжением
Вода в кране. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Во вторник, 14 октября, в Киеве на правом берегу пришлось временно снизить давление в системе водоснабжения до минимального уровня. Это произошло из-за аварийной ситуации в энергосистеме города.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Реклама
Читайте также:
В Киеве ограничили подачу воды из-за аварии в энергосистеме - фото 1
Пост КГГА. Фото: скриншот

На правом берегу Киева проблемы с водоснабжением

Как сообщили в коммунальных службах, это вынужденная мера, которая позволяет стабилизировать работу сети во время ликвидации повреждений.

После того как энергетики устранят неисправности, подачу воды оперативно восстановят в полном объеме.

Все соответствующие службы сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Киева исчезло электроснабжение. Жители Соломенского, Голосеевского, Печерского районов и центральной части города сообщают об отсутствии света в домах и на улицах.

Кроме того, в некоторых областях Украины сегодня вечером ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.

Киев КГГА вода энергосистема энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации