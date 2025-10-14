В Киеве ограничили подачу воды из-за аварии в энергосистеме
Во вторник, 14 октября, в Киеве на правом берегу пришлось временно снизить давление в системе водоснабжения до минимального уровня. Это произошло из-за аварийной ситуации в энергосистеме города.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
На правом берегу Киева проблемы с водоснабжением
Как сообщили в коммунальных службах, это вынужденная мера, которая позволяет стабилизировать работу сети во время ликвидации повреждений.
После того как энергетики устранят неисправности, подачу воды оперативно восстановят в полном объеме.
Все соответствующие службы сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию.
Ранее стало известно, что в нескольких районах Киева исчезло электроснабжение. Жители Соломенского, Голосеевского, Печерского районов и центральной части города сообщают об отсутствии света в домах и на улицах.
Кроме того, в некоторых областях Украины сегодня вечером ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.
