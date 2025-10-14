Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві обмежили подачу води через аварію в енергосистемі

У Києві обмежили подачу води через аварію в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 22:59
На правому березі Києва проблеми з водопостачанням
Вода у крані. Фото ілюстративне: РБК-Україна

У вівторок, 14 жовтня, у Києві на правому березі довелося тимчасово знизити тиск у системі водопостачання до мінімального рівня. Це сталося через аварійну ситуацію в енергосистемі міста.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Реклама
Читайте також:
У Києві обмежили подачу води через аварію в енергосистемі - фото 1
Пост КМДА. Фото: скриншот

На правому березі Києва проблеми з водопостачанням

Як повідомили в комунальних службах, це вимушений захід, який дозволяє стабілізувати роботу мережі під час ліквідації пошкоджень.

Після того як енергетики усунуть несправності, подачу води оперативно відновлять у повному обсязі.

Усі відповідні служби наразі працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше нормалізувати ситуацію.

Раніше стало відомо, що у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.

Крім того,  у деяких областях України сьогодні ввечері запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.

Київ КМДА вода енергосистема енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації