У вівторок, 14 жовтня, у Києві на правому березі довелося тимчасово знизити тиск у системі водопостачання до мінімального рівня. Це сталося через аварійну ситуацію в енергосистемі міста.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

На правому березі Києва проблеми з водопостачанням

Як повідомили в комунальних службах, це вимушений захід, який дозволяє стабілізувати роботу мережі під час ліквідації пошкоджень.

Після того як енергетики усунуть несправності, подачу води оперативно відновлять у повному обсязі.

Усі відповідні служби наразі працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше нормалізувати ситуацію.

Раніше стало відомо, що у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.

Крім того, у деяких областях України сьогодні ввечері запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.