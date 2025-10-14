У Києві обмежили подачу води через аварію в енергосистемі
У вівторок, 14 жовтня, у Києві на правому березі довелося тимчасово знизити тиск у системі водопостачання до мінімального рівня. Це сталося через аварійну ситуацію в енергосистемі міста.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
На правому березі Києва проблеми з водопостачанням
Як повідомили в комунальних службах, це вимушений захід, який дозволяє стабілізувати роботу мережі під час ліквідації пошкоджень.
Після того як енергетики усунуть несправності, подачу води оперативно відновлять у повному обсязі.
Усі відповідні служби наразі працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше нормалізувати ситуацію.
Раніше стало відомо, що у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.
Крім того, у деяких областях України сьогодні ввечері запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.
Читайте Новини.LIVE!