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В Киеве ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта

16 июля 2024 12:04
Виктория Козырь - редактор
Ограничение движения грузовиков в Киеве 16 июля — какая причина
Великогабартный транспорт. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Киеве во вторник, 16 июля, ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Причиной является высокая температура воздуха. 

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

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"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 °С", — говорится в сообщении.

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. В полиции отметили, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. 

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Пост патрульной полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве продолжается аномально жаркая погода, метеорологи за последние три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В один из дней столбик термометра поднимался почти до +36 °С.

Также в Киеве обустроили три новые полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.

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