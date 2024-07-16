Ограничение движения грузовиков в Киеве 16 июля — какая причина

В Киеве ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта
В Киеве во вторник, 16 июля, ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Причиной является высокая температура воздуха.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
Ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта в Киеве
"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 °С", — говорится в сообщении.
Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. В полиции отметили, что переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
Напомним, в Киеве продолжается аномально жаркая погода, метеорологи за последние три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В один из дней столбик термометра поднимался почти до +36 °С.
Также в Киеве обустроили три новые полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.
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