Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту arrow

У Києві обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту

16 липня 2024 12:04
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обмеження руху вантажівок у Києві 16 липня — яка причина
Великогабартний транспорт. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві у вівторок, 16 липня, обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Причиною є висока температура повітря. 

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

Читайте також:

Обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту у Києві 

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм", — йдеться у повідомленні.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. У поліції наголосили, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. 

null
Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві триває аномально спекотна погода, метеорологи за останні три дні зафіксували сім температурних рекордів. В один із днів стовпчик термометра підіймався майже до +36 °С.

Також у Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць. 

погода Київ поліція автомобіль водії аномальна спека спека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня