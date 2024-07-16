Обмеження руху вантажівок у Києві 16 липня — яка причина

Великогабартний транспорт. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 16 липня, обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Причиною є висока температура повітря.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва у Telegram.

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Обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту у Києві

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря більше +28 градусів за Цельсієм", — йдеться у повідомленні.

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. У поліції наголосили, що перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Допис патрульної поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві триває аномально спекотна погода, метеорологи за останні три дні зафіксували сім температурних рекордів. В один із днів стовпчик термометра підіймався майже до +36 °С.

Також у Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць.