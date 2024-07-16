Нові смуги для громадського транспорту на дорогах Києва — що відомо

Смуга для громадського транспорту. Фото: КМДА

У Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць.

Про це повідомила пресслужба департаменту транспортної інфраструктури КМДА у понеділок, 16 липня.

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На дорогах Києва облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Зокрема, оновлення відбулися на вул. Академіка Заболотного, вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди) та на вул. Євгена Сверстюка.

У КМДА повідомили, що наразі триває облаштування ще однієї смуги на вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі. Роботи планують закінчити у середу, 17 липня.

"Нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти", — йдеться у повідомленні.

КМДА нагадує, що виїзд приватних автомобілів на смугу для громадського транспорту карається адміністративною відповідальністю.

Допис КМДА. Фото: скриншот



Нагадаємо, у Києві обмежили рух у напрямку на виїзд із міста. Йдеться про ділянку Столичного шосе.

Раніше ми повідомляли, що у Києві встановили 62 шафи резервного живлення, вони забезпечують роботу світлофорів під час блекаутів до 24 годин. До кінця року встановлять ще кілька десятків таких систем.