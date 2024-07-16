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У Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту — про які вулиці йдеться

16 липня 2024 10:43
Валерія Барановська - редактор
Нові смуги для громадського транспорту на дорогах Києва — що відомо
Смуга для громадського транспорту. Фото: КМДА
Валерія Барановська - редактор

У Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць. 

Про це повідомила пресслужба департаменту транспортної інфраструктури КМДА у понеділок, 16 липня.

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На дорогах Києва облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Зокрема, оновлення відбулися на вул. Академіка Заболотного, вул. Івана Виговського (від вул. Північно-Сирецької до просп. Правди) та на вул. Євгена Сверстюка.

У КМДА повідомили, що наразі триває облаштування ще однієї смуги на вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі. Роботи планують закінчити у середу, 17 липня.

"Нові виділені смуги дають змогу громадському транспорту уникати заторів та пришвидшують рух автобусів і тролейбусів. Окрім громадського транспорту, смугою можуть безперешкодно рухатись і велосипедисти", — йдеться у повідомленні.

КМДА нагадує, що виїзд приватних автомобілів на смугу для громадського транспорту карається адміністративною відповідальністю.

У Києві облаштували нові смуги для громадського транспорту — про які вулиці йдеться - фото 1
Допис КМДА. Фото: скриншот


Нагадаємо, у Києві обмежили рух у напрямку на виїзд із міста. Йдеться про ділянку Столичного шосе.

Раніше ми повідомляли, що у Києві встановили 62 шафи резервного живлення, вони забезпечують роботу світлофорів під час блекаутів до 24 годин. До кінця року встановлять ще кілька десятків таких систем.

Київ дороги транспорт КМДА Україна громадський транспорт

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