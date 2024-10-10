В Киеве избрали меру пресечения мужчине за издевательство над погибшими военными

Задержанный фигурант и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора добились ареста мужчины, который насмехался и издевался над погибшими военными на Майдане Независимости в Киеве. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 10 октября.

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Арест пророссийского агитатора

"СБУ собрала доказательную базу на еще одного пророссийского агитатора, который оправдывал военные преступления оккупантов, ждал захвата Киева и "присоединения" Украины в состав РФ", — говорится в сообщении.

Речь идет об учителе музыки из Киева, который является идеологическим сторонником кремлевского режима. После частных занятий он записывал провокационные видеоролики и распространял пророссийские фейки.

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

СБУ и Нацполиция задержали его "по горячим следам" сразу после того, как он опубликовал в сети видео, снятое возле места чествования погибших воинов на Майдане Независимости. В нем он оскорблял честь погибших героев и унижал действующих военнослужащих Украины.

СБУ установила, что мужчина создал два Telegram-канала, в которых героизировал российских оккупантов и публиковал дезинформацию о Силах обороны.

"Инициированная Службой безопасности языково-лингвистическая экспертиза подтвердила факт преступной деятельности фигуранта против нашего государства", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ объявили фигуранту подозрение в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, 8 октября киевские полицейские задержали мужчину, который публично презирал память погибших военнослужащих, снимая видео с ненормативными комментариями возле флагов на Крещатике. Правоохранители идентифицировали правонарушителя и задержали его.

Ранее СБУ задержала агента ФСБ, который наводил ракеты российских оккупантов на Сумы и Донецкую области.