У центрі Києва чоловік публічно принижував загиблих військових

Поліція затримала чоловіка за приниження загиблих захисників. Фото: Національна поліція України

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який публічно принижував загиблих військовослужбовців — знімав відео з нецензурними коментарями біля прапорів на Хрещатику. Правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram у вівторок, 8 жовтня.

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Відеозапис, на якому чоловік, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався про загиблих захисників та принижував військових, було опубліковано у соцмережах 7 жовтня.

Працівники поліції встановили особу зловмисника та спільно з СБУ затримали підозрюваного. Ним виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці.

Розпочато кримінальне провадження за статтею виправдовування чи визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 жовтня під час ракетної атаки на Київ жінка зверхньо висловлювалася щодо людей, які бігли до укриття, вихваляла російського агресора та раділа обстрілам. Вже за годину порушницю затримали правоохоронці.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі жінка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі, де встановлені пам’ятні прапори на честь загиблих українських військових. Порушницю затримала поліція.