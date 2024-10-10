У Києві обрали запобіжний захід чоловіку за знущання над загиблими військовими

Затриманий фігурант та співробітник СБУ. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту чоловіка, який насміхався та знущався над загиблими військовими на Майдані Незалежності у Києві. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України у Telegram у четвер, 10 жовтня.

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"СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу РФ", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про вчителя музики з Києва, який є ідеологічним прихильником кремлівського режиму. Після приватних занять він записував провокаційні відеоролики та поширював проросійські фейки.

Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" відразу після того, як він опублікував у мережі відео, зняте біля місця вшанування загиблих воїнів на Майдані Незалежності. У ньому він зневажав честь загиблих героїв і принижував чинних військовослужбовців України.

СБУ встановила, що чоловік створив два Telegram-канали, в яких героїзував російських окупантів та публікував дезінформацію про Сили оборони.

"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня київські поліцейські затримали чоловіка, який публічно зневажав пам'ять загиблих військовослужбовців, знімаючи відео з ненормативними коментарями біля прапорів на Хрещатику. Правоохоронці ідентифікували правопорушника та затримали його.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ракети російських окупантів на Суми та Донецьку області.