Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами arrow

У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

10 жовтня 2024 19:57
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві обрали запобіжний захід чоловіку за знущання над загиблими військовими
Затриманий фігурант та співробітник СБУ. Фото: СБУ
Аркадій Пастула - Редактор

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора домоглися арешту чоловіка, який насміхався та знущався над загиблими військовими на Майдані Незалежності у Києві. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України у Telegram у четвер, 10 жовтня.

Читайте також:

Арешт проросійського агітатора

"СБУ зібрала доказову базу на ще одного проросійського агітатора, який виправдовував воєнні злочини окупантів, чекав на захоплення Києва та "приєднання" України до складу РФ", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про вчителя музики з Києва, який є ідеологічним прихильником кремлівського режиму. Після приватних занять він записував провокаційні відеоролики та поширював проросійські фейки.

Арешт проросійського агітатора у Києві
Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали його "по гарячих слідах" відразу після того, як він опублікував у мережі відео, зняте біля місця вшанування загиблих воїнів на Майдані Незалежності. У ньому він зневажав честь загиблих героїв і принижував чинних військовослужбовців України.

СБУ встановила, що чоловік створив два Telegram-канали, в яких героїзував російських окупантів та публікував дезінформацію про Сили оборони.

"Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності фігуранта проти нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня київські поліцейські затримали чоловіка, який публічно зневажав пам'ять загиблих військовослужбовців, знімаючи відео з ненормативними коментарями біля прапорів на Хрещатику. Правоохоронці ідентифікували правопорушника та затримали його.

Раніше СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ракети російських окупантів на Суми та Донецьку області.

СБУ Київ війна Офіс генерального прокурора арешт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

19:30 У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту

19:01 В Укренерго відповіли, чи будуть завтра вимикати світло

20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

19:30 У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту

19:01 В Укренерго відповіли, чи будуть завтра вимикати світло

18:59 Додаткові систем AS-90 для ЗСУ — Умєров про зустріч з британським колегою

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування