Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве одно из укрытий затопило — местные власти отреагировали arrow

В Киеве одно из укрытий затопило — местные власти отреагировали

14 января 2024 22:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве одно из укрытий затопило — местные власти отреагировали
Укрытие в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Соломенском районе Киева укрытие залило фекалиями. Это продолжалось в течение трех дней в доме по улице Метростроевская, 11. В свою очередь в Соломенской райгосадминистрации говорят, что последствия устранили, однако местные жители отрицают это.

В частности, об этом сообщил заместитель главы Минстратегпрома Тимур Ткаченко и показал видео с укрытия.

Читайте также:

Какое состояние укрытия

"Лично приехал в затопленное укрытие в столице. Докладываю: вода стоит, ни одного работника "Киевводоканала" на месте нет, хотя по моей информации заявка на устранение последствий аварии закрыта", — подчеркнул он.

По его словам, с этой ситуацией должны разбираться компетентные органы и подчеркнул, что укрытие должно быть в надлежащем состоянии.

"Враг может нанести удар в любой момент, а люди не смогут воспользоваться укрытием после капитального ремонта. Это ответственность на местах. Поэтому делайте свою работу", — подчеркнул он.

В местной администрации ранее заверили, что канализация была прочищена, а вода из укрытия выкачана и добавили, что там убирают.

Однако под сообщением люди возмутились, ведь такая информация неправдивая.

авария в Соломенском районе Киева
Скриншот сообщения из Facebook "Соломенская районная в городе Киеве государственная администрация"

Напомним, ранее во время воздушной тревоги в Киеве значительная часть укрытий была закрыта. Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию с бомбоубежищами и отметил, что все жалобы оперативно отрабатывают совместно с ответственными на местах.

Киев
авария
люди
дом
укрытия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме