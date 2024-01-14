В Киеве одно из укрытий затопило — местные власти отреагировали

Укрытие в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН

В Соломенском районе Киева укрытие залило фекалиями. Это продолжалось в течение трех дней в доме по улице Метростроевская, 11. В свою очередь в Соломенской райгосадминистрации говорят, что последствия устранили, однако местные жители отрицают это.

В частности, об этом сообщил заместитель главы Минстратегпрома Тимур Ткаченко и показал видео с укрытия.

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Какое состояние укрытия

"Лично приехал в затопленное укрытие в столице. Докладываю: вода стоит, ни одного работника "Киевводоканала" на месте нет, хотя по моей информации заявка на устранение последствий аварии закрыта", — подчеркнул он.

По его словам, с этой ситуацией должны разбираться компетентные органы и подчеркнул, что укрытие должно быть в надлежащем состоянии.

"Враг может нанести удар в любой момент, а люди не смогут воспользоваться укрытием после капитального ремонта. Это ответственность на местах. Поэтому делайте свою работу", — подчеркнул он.

В местной администрации ранее заверили, что канализация была прочищена, а вода из укрытия выкачана и добавили, что там убирают.

Однако под сообщением люди возмутились, ведь такая информация неправдивая.

Скриншот сообщения из Facebook "Соломенская районная в городе Киеве государственная администрация"

Напомним, ранее во время воздушной тревоги в Киеве значительная часть укрытий была закрыта. Тимур Ткаченко отреагировал на ситуацию с бомбоубежищами и отметил, что все жалобы оперативно отрабатывают совместно с ответственными на местах.