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У Києві одне з укриттів затопило — місцева влада відреагувала

14 січня 2024 22:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві одне з укриттів затопило — місцева влада відреагувала
Укриття у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Солом'янському районі Києва укриття залило фекаліями. Це тривало протягом трьох днів в будинку на вулиці Метробудівська, 11. Своєю чергою у Солом'янській райдержадміністрації кажуть, що наслідки усунули, проте місцеві жителі заперечують це.

Зокрема про це повідомив заступник глави Мінстратегпрому Тимур Ткаченко та показав відео з укриття.

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Який наразі стан укриття

"Особисто приїхав у затоплене укриття в столиці. Доповідаю: вода стоїть, жодного працівника "Київводоканалу" на місці немає, хоча за моєю інформацією заявка на усунення наслідків аварії закрита", — наголосив він.

За його словами, з цією ситуацією повинні розбиратися компетентні органи та підкреслив, що укриття має бути в належному стані. 

"Ворог може завдати удар будь-якої миті, а люди не зможуть скористатись укриттям після капітального ремонту. Це відповідальність на місцях. То ж робіть свою роботу", — наголосив він. 

В місцевій адміністрації раніше запевнили, що каналізацію було прочищено, а воду з укриття викачано та додали, що там прибирають.

Проте під дописом люди обурились, адже така інформація є неправдивою. 

аварія в Солом'янському районі Києва
Скриншот допису з Facebook "Солом'янська районні в місті Києві державна адміністрація"

Нагадаємо, раніше під час повітряної тривоги в Києві значна частина укриттів була зачинена. Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію з бомбосховищами та наголосив, що всі скарги оперативно відпрацьовують спільно з відповідальними на місцях. 

Київ
аварія
люди
будинок
укриття

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