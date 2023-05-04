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В Киеве объявлена воздушная тревога: сообщают о взрывах

4 мая 2023 20:35
обновлено: 20:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве объявлена воздушная тревога: сообщают о взрывах
В Киеве раздалась воздушная тревога. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг вечером, 4 мая, в Киеве прозвучала воздушная тревога. Украинцев предупреждают о вражеских БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

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Воздушная тревога в Киеве

Обновлено 20:34. В Киеве и области отбой воздушной тревоги.

Обновлено 20:30. Предварительно одну цель обезвредили.
Еще одна кружит над столицей.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы относились к тревоге с максимальным вниманием.

Обновлено 20:24. В Киевской городской военной администрации подтвердили, что работает наша ПВО.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.

Обновлено 20:17. В Киеве слышны взрывы, по предварительной информации, работает ПВО.

В четверг, 4 мая, в 20:00 в Киеве и области прозвучала сирена воздушной тревоги. Мониторинговые группы сообщают о приближении вражеских беспилотников.

"Киевская область — воздушная тревога, предварительно из-за неустановленного воздушного объекта", — говорится в сообщении мониторинговой группы.

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скриншот

Также сообщается, что воздушный объект фиксируется над одним из районов Киевской области. В небо поднята украинская авиация.

воздушная тревога
Карта воздушных тревог на 20:10 4 мая. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 мая Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.

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