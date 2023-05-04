В Киеве объявлена воздушная тревога: сообщают о взрывах
В четверг вечером, 4 мая, в Киеве прозвучала воздушная тревога. Украинцев предупреждают о вражеских БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые группы.
Воздушная тревога в Киеве
Обновлено 20:34. В Киеве и области отбой воздушной тревоги.
Обновлено 20:30. Предварительно одну цель обезвредили.
Еще одна кружит над столицей.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, чтобы украинцы относились к тревоге с максимальным вниманием.
Обновлено 20:24. В Киевской городской военной администрации подтвердили, что работает наша ПВО.
"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.
Обновлено 20:17. В Киеве слышны взрывы, по предварительной информации, работает ПВО.
В четверг, 4 мая, в 20:00 в Киеве и области прозвучала сирена воздушной тревоги. Мониторинговые группы сообщают о приближении вражеских беспилотников.
"Киевская область — воздушная тревога, предварительно из-за неустановленного воздушного объекта", — говорится в сообщении мониторинговой группы.
Также сообщается, что воздушный объект фиксируется над одним из районов Киевской области. В небо поднята украинская авиация.
Напомним, в ночь на 4 мая Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.