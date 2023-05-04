У Києві оголошено повітряну тривогу: повідомляють про вибухи

У Києві пролунала повітряна тривога. Фото: УНІАН

У четвер надвечір, 4 травня, у Києві пролунала повітряна тривога. Українців попереджають про БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Повітряна тривога у Києві

Оновлено 20:34. У Києві та області відбій повітряної тривоги.

Оновлено 20:30. Попередньо — одну ціль знешкодили.

Ще одна кружляє над столицею.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, щоб українці ставились до тривоги з максимальною увагою.

Оновлено 20:24. У Київській міській військові адміністрації підтвердили, що працює наше ППО.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" — йдеться у повідомленні.

Оновлено 20:17. У Києві чутно вибухи, за попередньою інформацією, працює ППО.

У четвер, 4 травня, о 20:00 у Києві та області прозвучала сирена повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомляють про наближення ворожих безпілотників.

"Київщина — повітряна тривога, попередньо через невстановлений повітряний об'єкт", — йдеться у повідомленні моніторингової групи.

Також повідомляється, що повітряний об’єкт фіксують над одним з районів Київщини. У небо піднята українська авіація.

Мапа повітряних тривог станом на 20:10 4 травня. Фото: скріншот

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.