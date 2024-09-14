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В Киеве объявлена тревога из-за дронов россиян

14 сентября 2024 01:44
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киеве 14 сентября из-за Шахедов
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 14 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские дроны, которыми Россия атакует Украину.

Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.

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"Воздушная тревога в городе Киев", — сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" в 01:38.

До этого в 01:35 военные предупредили, что существует угроза применения ударных БпЛА для Броваров Киевской области. Позже, в 01:46, об угрозе сообщили жителям Киева.

В этот промежуток времени начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко подтвердил, что тревога связана с дронами.

"Воздушная тревога связана с угрозой ударных БПЛА. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 01:42.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 1:39 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве объявлена тревога из-за дронов россиян - фото 1

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