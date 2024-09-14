Воздушная тревога в Киеве 14 сентября из-за Шахедов

В Киеве объявлена тревога из-за дронов россиян
В ночь на 14 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога. Причиной сигнала стали вражеские дроны, которыми Россия атакует Украину.
Об этом сообщает Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в Киеве 14 сентября
"Воздушная тревога в городе Киев", — сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" в 01:38.
До этого в 01:35 военные предупредили, что существует угроза применения ударных БпЛА для Броваров Киевской области. Позже, в 01:46, об угрозе сообщили жителям Киева.
В этот промежуток времени начальник Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко подтвердил, что тревога связана с дронами.
"Воздушная тревога связана с угрозой ударных БПЛА. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", — говорится в сообщении в 01:42.
Где объявлена воздушная тревога
По состоянию на 1:39 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Читайте Новини.LIVE!