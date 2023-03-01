В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза
В среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве объявили воздушную тревогу. Сообщается о воздушной цели, которая движется в направлении Борисполя.
Об этом пишут в Telegram-каналах.
-
РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему
-
Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес
-
В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц
-
Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго
-
В россии хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию в странах Запада"
-
Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине
-
Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью
-
Когда закончится в Украине отопительный сезон: ответ Нафтогаза
-
"Должен был идти в рейс, но пошел служить": УДП назовет буксир в честь погибшего на фронте сотрудника
-
В Украине прекратила действие налоговая амнистия: что грозит тем, кто не легализовал доходы
Воздушная тревога у Киева
В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Известно, что тревога объявлена из-за воздушной цели, которая движется в направлении Борисполя.
В Киевской ОВ предупредили, что в небе над Киевской областью был обнаружен воздушный объект, поэтому возможна работа сил ПВО.
"В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя!" — говорится в сообщении.
Также сообщают, что еще одна воздушная цель зафиксирована на границе Харьковской области и россии.
Напомним, недавно в латвийской разведке рассказали, планирует ли кремль снова наступать на Киев.