В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза

Известно, что тревога объявлена из-за воздушной цели, которая движется в направлении Борисполя.

В среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве объявили воздушную тревогу. Сообщается о воздушной цели, которая движется в направлении Борисполя.

Об этом пишут в Telegram-каналах.

Воздушная тревога у Киева

В Киеве и области объявили воздушную тревогу. Известно, что тревога объявлена из-за воздушной цели, которая движется в направлении Борисполя.

В Киевской ОВ предупредили, что в небе над Киевской областью был обнаружен воздушный объект, поэтому возможна работа сил ПВО.

"В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО. Будьте в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя!" — говорится в сообщении.

Также сообщают, что еще одна воздушная цель зафиксирована на границе Харьковской области и россии.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:55

Напомним, недавно в латвийской разведке рассказали, планирует ли кремль снова наступать на Киев.