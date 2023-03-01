У київських метро не працюють комплекси самообслуговування — як заплати за проїзд

У київських метро не працюють комплекси самообслуговування: у чому причина
У Києві з технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці вже працюють над оперативним розв'язання питання.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
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Складнощі в роботі комплексів обслуговування у київських метро
"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язання питання", — розповіли в КМДА.
Водночас сплатити за проїзд можна:
- Транспортною карткою;
- Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- Безконтактною банківською карткою;
- Мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
"Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково", — додали в адміністрації.
Нагадаємо, у Києві, 28 лютого, в одній з будівель, що розташована в Голосіївському районі виникла пожежа. На місці чутно вибухи. Зазначається, що причиною вибухів стали кисневі балони.