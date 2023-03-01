У київських метро не працюють комплекси самообслуговування — як заплати за проїзд

Київське метро

У Києві з технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці вже працюють над оперативним розв'язання питання.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Складнощі в роботі комплексів обслуговування у київських метро

"З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язання питання", — розповіли в КМДА.

Водночас сплатити за проїзд можна:

Транспортною карткою;

Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";

Безконтактною банківською карткою;

Мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

"Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково", — додали в адміністрації.

Нагадаємо, у Києві, 28 лютого, в одній з будівель, що розташована в Голосіївському районі виникла пожежа. На місці чутно вибухи. Зазначається, що причиною вибухів стали кисневі балони.