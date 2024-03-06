В Киеве объявили тендер на обслуживание антарктических экспедиций на 11 млн долларов

Участники антарктической экспедиции. Фото: Национальный антарктический научный центр / Facebook

На площадке ProZorro появился новый тендер по обслуживанию антарктических экспедиций. Речь идет о материально-техническом обеспечении исследовательских путешествий на океанографическом судне "Ноосфера". Стоимость тендера составляет более 11 млн долларов.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Тендер на обслуживание украинских антарктических экспедиций

В Киеве 4 марта 2024 объявили тендер "Комплексная услуга по материально-техническому обеспечению Украинских антарктических экспедиций с использованием научно-исследовательского океанографического судна "Ноосфера".

Заказчиком является Национальный Антарктический научный центр. Согласно тендеру, центр закупает исследовательские услуги. Победитель сможет получить оплату в размере более 11,66 млн долларов. В документе указано, что необходимо будет осуществлять техническое обслуживание корабля "Ноосфера", используемого учеными для антарктических экспедиций.

Океанографическое судно "Ноосфера". Фото: ATIS

Напомним, в декабре украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до острова Кинг Джордж в Антарктике. Группа ученых посетила польскую антарктическую станцию "Артцовский".

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