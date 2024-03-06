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В Киеве объявили тендер на обслуживание антарктических экспедиций на 11 млн долларов

6 марта 2024 19:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве объявили тендер на обслуживание антарктических экспедиций на 11 млн долларов
Участники антарктической экспедиции. Фото: Национальный антарктический научный центр / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На площадке ProZorro появился новый тендер по обслуживанию антарктических экспедиций. Речь идет о материально-техническом обеспечении исследовательских путешествий на океанографическом судне "Ноосфера". Стоимость тендера составляет более 11 млн долларов.

Об этом говорится на сайте ProZorro.

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Тендер на обслуживание украинских антарктических экспедиций

В Киеве 4 марта 2024 объявили тендер "Комплексная услуга по материально-техническому обеспечению Украинских антарктических экспедиций с использованием научно-исследовательского океанографического судна "Ноосфера".

Заказчиком является Национальный Антарктический научный центр. Согласно тендеру, центр закупает исследовательские услуги. Победитель сможет получить оплату в размере более 11,66 млн долларов. В документе указано, что необходимо будет осуществлять техническое обслуживание корабля "Ноосфера", используемого учеными для антарктических экспедиций.

Океанографическое судно "Ноосфера"
Океанографическое судно "Ноосфера". Фото: ATIS

Напомним, в декабре украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до острова Кинг Джордж в Антарктике. Группа ученых посетила польскую антарктическую станцию "Артцовский".

Также мы писали о том, что коммунальное предприятие "Информатика" Киевсовета объявило тендер на 448,43 млн грн оборудования для управления освещением столицы. В этом году в столице будет поставлено 196 щитов "ЩКВО250".

Киев
тендер
корабль
Антарктида
Украина

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