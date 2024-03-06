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У Києві оголосили тендер на обслуговування антарктичних експедицій на 11 млн доларів

6 березня 2024 19:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві оголосили тендер на обслуговування антарктичних експедицій на 11 млн доларів
Учасники антарктичної експедиції. Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На майданчику ProZorro з'явився новий тендер на обслуговування антарктичних експедицій. Йдеться про матеріально-технічне забезпечення дослідницьких подорожей на океанографічному судні "Ноосфера". Вартість тендеру становить понад 11 млн доларів.

Про це йдеться на сайті ProZorro.

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Тендер на обслуговування українських антарктичних експедицій

У Києві 4 березня 2024 року оголосили тендер "Комплексна послуга з матеріально-технічного забезпечення Українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідницького океанографічного судна "Ноосфера".

Замовником є Національний антарктичний науковий центр. Згідно з тендером, центр закуповує дослідницькі послуги. Переможець зможе отримати оплату у розмірі понад 11 660 000 доларів. У документі вказано, що потрібно буде здійснювати технічне обслуговування корабля "Ноосфера", який використовується науковцями для антарктичних експедицій.

Океанографічне судно "Ноосфера"
Океанографічне судно "Ноосфера". Фото: ATIS

Нагадаємо, у грудні український науково-дослідний криголам "Ноосфера" дістався до острова Кінг Джордж в Антарктиці. Група вчених відвідала польську антарктичну станцію "Арцтовський".

Також ми писали про те, що комунальне підприємство "Інформатика" Київради оголосило тендер на 448,43 млн грн обладнання для керування освітленням столиці. У цьому році в столиці буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Київ
тендер
корабель
Антарктида
Україна

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