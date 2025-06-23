В Киеве 25 пострадавших после ракетной атаки — Ткаченко

В Киеве обновили данные о пострадавших — среди них есть дети
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об обновленных данных о последствиях массированной ракетной атаки на столицу. По состоянию на это время известно о 25 пострадавших, среди которых четверо — дети.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил на канале в Telegram.
В Киеве стало больше пострадавших
В частности, в Шевченковском районе пострадали 17 человек, в Соломенском — 8. Также подтверждена гибель шестерых мирных жителей.
В Шевченковском районе, где ракета попала в жилую застройку, до сих пор продолжаются спасательные работы. Специалисты продолжают разбор завалов в поисках людей, которые могли оказаться под обломками.
Спасатели, медики и коммунальные службы работают непрерывно, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия удара.
Напомним, в Шевченковском районе открыли два штаба помощи для пострадавших.
На российскую атаку отреагировал Владимир Зеленский, который предостерег соседей КНДР и России от опасности.
Читайте Новини.LIVE!