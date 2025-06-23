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Главная Киев В Киеве обновили данные о пострадавших — среди них есть дети

В Киеве обновили данные о пострадавших — среди них есть дети

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 10:52
В Киеве 25 пострадавших после ракетной атаки — Ткаченко
Разбор завалов. Фото: ГСЧС Украины
Ключові моменти В Киеве стало больше пострадавших

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об обновленных данных о последствиях массированной ракетной атаки на столицу. По состоянию на это время известно о 25 пострадавших, среди которых четверо — дети.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил на канале в Telegram.

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В частности, в Шевченковском районе пострадали 17 человек, в Соломенском — 8. Также подтверждена гибель шестерых мирных жителей.

В Шевченковском районе, где ракета попала в жилую застройку, до сих пор продолжаются спасательные работы. Специалисты продолжают разбор завалов в поисках людей, которые могли оказаться под обломками.

Спасатели, медики и коммунальные службы работают непрерывно, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия удара.

Напомним, в Шевченковском районе открыли два штаба помощи для пострадавших.

На российскую атаку отреагировал Владимир Зеленский, который предостерег соседей КНДР и России от опасности.

Киев обстрелы війна ранение завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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