У Києві 25 постраждалих після ракетної атаки — Ткаченко

У Києві оновили дані про постраждалих — серед них є діти
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про оновлені дані щодо наслідків масованої ракетної атаки на столицю. Станом на цей час відомо про 25 постраждалих, серед яких четверо — діти.
Про це Тимур Ткаченко повідомив на каналі у Telegram.
У Києві побільшало постраждалих
Зокрема, у Шевченківському районі постраждали 17 людей, у Солом’янському — 8. Також підтверджено загибель шістьох мирних мешканців.
У Шевченківському районі, де ракета влучила у житлову забудову, досі тривають рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбір завалів у пошуках людей, які могли опинитися під уламками.
Рятувальники, медики та комунальні служби працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки удару.
Нагадаємо, у Шевченківському районі відкрили два штаби допомоги для постраждалих.
На російську атаку відреагував Володимир Зеленський, який застеріг сусідів КНДР та Росії від небезпеки.
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