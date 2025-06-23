У Києві 25 постраждалих після ракетної атаки — Ткаченко

Розбір завалів. Фото: ДСНС України

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про оновлені дані щодо наслідків масованої ракетної атаки на столицю. Станом на цей час відомо про 25 постраждалих, серед яких четверо — діти.

Про це Тимур Ткаченко повідомив на каналі у Telegram.

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Зокрема, у Шевченківському районі постраждали 17 людей, у Солом’янському — 8. Також підтверджено загибель шістьох мирних мешканців.

У Шевченківському районі, де ракета влучила у житлову забудову, досі тривають рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбір завалів у пошуках людей, які могли опинитися під уламками.

Рятувальники, медики та комунальні служби працюють безперервно, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки удару.

Нагадаємо, у Шевченківському районі відкрили два штаби допомоги для постраждалих.

На російську атаку відреагував Володимир Зеленський, який застеріг сусідів КНДР та Росії від небезпеки.