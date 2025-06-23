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Головна Київ У Шевченківському районі відкрили два штаби допомоги

У Шевченківському районі відкрили два штаби допомоги

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Дата публікації: 23 червня 2025 09:41
У Києві 19 локацій пошкоджено — де отримати допомогу і що відомо
Зруйнований російською ракетою будинок. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ключові моменти У Києві розгорнули штаби допомоги постраждалим

Начальник КМВА Тимур Ткаченко прокоментував наслідки чергового ракетного удару по Києву. За його словами, під час обстрілу загинуло щонайменше шестеро людей. В столиці розгортають штаби допомоги для постраждалих.

Про це Тимур Ткаченко повідомив в Telegram

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У Києві розгорнули штаби допомоги постраждалим

Тимур Ткаченко повідомив, що серед загиблих виявили подружжя. Також у Києві наразі відомо про 20 постраждалих — серед них є неповнолітня, 15-річна  дівчина. 

Пошкодження зафіксовані на 19 локаціях столиці. На багатьох ділянках рятувальники працюють вже понад сім годин. До них приєдналися комунальники та волонтери.

У Шевченківському районі вже діють два штаби допомоги постраждалим — перший розташований на вулиці Парково-Сирецькій, 11А (Бібліотека для дітей №122). Контактна особа: Урванцева Олена Романівна з якою можна зв'язатися за номером телефону +380 (63) 378 13 01.

Інший штаб допомоги організували у школі, на вулиці Олени Теліги, 5. Контактна особа: Ірина Володимирівна Жутник. Із нею можна встановити контакт за телефоном: +38 (099) 664 06 97.

Туди можуть звернутись усі, хто потребує допомоги.

У цих пунктах можна отримати:

  • допомогу з оформлення матеріальної підтримки;
  • юридичні та психологічні консультації;
  • роз’яснення щодо подальших дій і можливих виплат.
Атака росіян на Київ 23 червня
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Удар по Києву вночі 23 червня
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До ліквідації наслідків долучаються всі райони міста. Зокрема, Дніпровський район вже направив три одиниці техніки та шістьох спеціалістів. До роботи долучаються комунальні служби інших районів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки пошкоджено Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. 

Також раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко заявляв, що російська атака була цілеспрямованою та наведеною на житлові будинки

Київ обстріли соціальна допомога ракетний удар КМВА
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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