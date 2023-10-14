Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве оштрафовали девушку, которая ездила по городу в комендантский час arrow

В Киеве оштрафовали девушку, которая ездила по городу в комендантский час

14 октября 2023 20:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве оштрафовали девушку, которая ездила по городу в комендантский час
Девушка, которую оштрафовали. Фото: скриншот с видео в соцсетях
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В столице правоохранители оштрафовали девушку, которая ездила по городу во время комендантского часа. Полиция смогла оперативно ее найти.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Киева.

Читайте также:

Что известно

Отмечается, что подруга нарушительницы обнародовала видео, на котором можно увидеть, как они ездят по городу в комендатский час и нарушают правила дорожного движения.

штраф для девушки
Девушка, которую оштрафовали. Фото: Полиция Киева

"Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города, посетительница попросила подругу отвезти ее домой. Поэтому дальше они ездили по городу ночью, нарушая ПДД", говорится в сообщении.

Наказание для девушки

Через несколько часов правоохранителям удалось установить личность нарушительницы и уже сегодня, 14 октября, ее опросили. Патрульные составили на нее административное постановление по "управлению автомобилем по полосе встречного направления".

Теперь девушка должна заплатить 510 гривен штрафа.

штраф для девушки
Квитанция о штрафе. Фото: Полиция Киева

"Полицейские еще раз призывают жителей города не нарушать комендантский час, который действует в столице с 00:00 до 05:00 утра", — добавили в сообщении.

Напомним, в Киеве продолжается демонтаж незаконной летной террасы ресторана, работавшего во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз