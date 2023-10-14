В Киеве оштрафовали девушку, которая ездила по городу в комендантский час

Девушка, которую оштрафовали. Фото: скриншот с видео в соцсетях

В столице правоохранители оштрафовали девушку, которая ездила по городу во время комендантского часа. Полиция смогла оперативно ее найти.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Киева.

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Что известно

Отмечается, что подруга нарушительницы обнародовала видео, на котором можно увидеть, как они ездят по городу в комендатский час и нарушают правила дорожного движения.

Девушка, которую оштрафовали. Фото: Полиция Киева

"Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города, посетительница попросила подругу отвезти ее домой. Поэтому дальше они ездили по городу ночью, нарушая ПДД", — говорится в сообщении.

Наказание для девушки

Через несколько часов правоохранителям удалось установить личность нарушительницы и уже сегодня, 14 октября, ее опросили. Патрульные составили на нее административное постановление по "управлению автомобилем по полосе встречного направления".

Теперь девушка должна заплатить 510 гривен штрафа.

Квитанция о штрафе. Фото: Полиция Киева

"Полицейские еще раз призывают жителей города не нарушать комендантский час, который действует в столице с 00:00 до 05:00 утра", — добавили в сообщении.

Напомним, в Киеве продолжается демонтаж незаконной летной террасы ресторана, работавшего во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho.