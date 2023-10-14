В Киеве оштрафовали девушку, которая ездила по городу в комендантский час
В столице правоохранители оштрафовали девушку, которая ездила по городу во время комендантского часа. Полиция смогла оперативно ее найти.
Об этом пишет пресс-служба Полиции Киева.
Что известно
Отмечается, что подруга нарушительницы обнародовала видео, на котором можно увидеть, как они ездят по городу в комендатский час и нарушают правила дорожного движения.
"Как выяснилось, после закрытия одного из заведений в 23:00 в Печерском районе города, посетительница попросила подругу отвезти ее домой. Поэтому дальше они ездили по городу ночью, нарушая ПДД", — говорится в сообщении.
Наказание для девушки
Через несколько часов правоохранителям удалось установить личность нарушительницы и уже сегодня, 14 октября, ее опросили. Патрульные составили на нее административное постановление по "управлению автомобилем по полосе встречного направления".
Теперь девушка должна заплатить 510 гривен штрафа.
"Полицейские еще раз призывают жителей города не нарушать комендантский час, который действует в столице с 00:00 до 05:00 утра", — добавили в сообщении.
Напомним, в Киеве продолжается демонтаж незаконной летной террасы ресторана, работавшего во время комендантского часа. Речь идет о заведении Boho.
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