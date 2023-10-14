У Києві оштрафували дівчину, яка їздила по місту в комендантську годину

Дівчина, яку оштрафували. Фото: скриншот з відео в соцмережах

У столиці правоохоронці оштрафували дівчину, яка їздила по місту під час комендантської години. Поліції вдалося оперативно її знайти.

Про це пише пресслужба Поліції Києва.

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Що відомо

Зазначається, що подруга порушниці оприлюднила відео, на якому можна побачити, як вони їздять містом в комендатську годину та порушують правила дорожнього руху.

Дівчина, яку оштрафували. Фото: Поліція Києва

"Як зʼясувалося, після закриття одного із закладів о 23:00 годині в Печерському районі міста, відвідувачка попросила подругу відвезти її додому. Тож далі вони їздили містом вночі, порушуючи ПДР", — йдеться у повідомленні.

Покарання для дівчини

За декілька годин правоохоронцям вдалося встановити особу порушниці та вже сьогодні, 14 жовтня, її опитали. Патрульні склали на неї адміністративну постанову щодо "керування автомобілем по смузі зустрічного напрямку".

Тепер дівчина має сплатити 510 гривень штрафу.

Квитанція про штраф. Фото: Поліція Києва

"Поліцейські вкотре закликають мешканців міста не порушувати комендантську годину, яка діє у столиці з 00:00 до 05:00 години ранку", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві триває демонтаж незаконної літної тераси ресторану, який працював під час комендантської години. Йдеться про заклад Boho.