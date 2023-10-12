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У Києві демонтують терасу ресторану, який "прославився" порушенням комендантської години

12 жовтня 2023 09:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві демонтують терасу ресторану, який "прославився" порушенням комендантської години
Демонтаж тераси ресторану Boho. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві триває демонтаж незаконної літної тераси ресторану, який працював під час комендантської години. Йдеться про заклад Boho.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Демонтаж тераси ресторану Boho

У закладі вже встигли зняти вивіску, скло, рекламні банери, а також дерев'яні конструкції літньої тераси.

Демонтаж тераси ресторану Boho в Києві
Демонтаж тераси ресторану Boho. Фото: Новини.LIVE
Демонтаж тераси ресторану Boho в Києві
Демонтаж тераси ресторану Boho. Фото: Новини.LIVE
Демонтаж тераси ресторану Boho в Києві
Демонтаж тераси ресторану Boho. Фото: Новини.LIVE

Робота під час комендантської години

У Києві знайшли клуб, який працює під час комендантської години. Йдеться про заклад Boho club.

Правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора клубу в Києві, який розташований у Печерському районі. Заклад працював під час комендантської години та продавав алкоголь у заборонений час.

В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення в Україні діє комендантська година. Відповідно, обмеження поширюються на роботу закладів харчування. Однак цього правила дотримуються не усі ресторани столиці. 

Поточне законодавство не передбачає штрафів за порушення встановленої комендантської години. Відповідно, поліція не має повноважень припиняти діяльність ресторанів та кафе, які його порушують.

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