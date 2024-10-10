Как выглядит Киев в октябре — фоторепортаж Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Киева в осеннем парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После долгих недель аномальной жары, Украина наконец-то дождалась приятной осенней прохлады. Несмотря на облачность и редкие дождливые ранки, глаза киевлянам радуют оранжевые листья, которые начинают понемногу укрывать землю под деревьями.

Как Киев переживает осеннее время года, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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В октябре столица утопает в ярких красках осенних деревьев. Жители и гости города наслаждаются гуляющими улицами, наслаждаются свежим воздухом, делают фотографии на фоне осенних пейзажей и чувствуют настоящее дыхание осени.

Беседка в парке Шевченко осенью. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Женщина гуляет в осеннем парке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Скамейки в парке Шевченко осенью. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Девушки на прогулке в осеннем Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Красный корпус за деревьями. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Киева на лавочках в парке Шевченко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ранее мы писали, что по прогнозам синоптиков в Украине в четверг, 10 октября, будет теплая погода. Дождей на территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.

Также спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда и где бабье лето больше всего согреет украинцев.