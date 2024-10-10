Как выглядит Киев в октябре — фоторепортаж Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве окончательно воцарилась осень — фоторепортаж Новости.LIVE
После долгих недель аномальной жары, Украина наконец-то дождалась приятной осенней прохлады. Несмотря на облачность и редкие дождливые ранки, глаза киевлянам радуют оранжевые листья, которые начинают понемногу укрывать землю под деревьями.
Как Киев переживает осеннее время года, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
Осень объяла Киев
В октябре столица утопает в ярких красках осенних деревьев. Жители и гости города наслаждаются гуляющими улицами, наслаждаются свежим воздухом, делают фотографии на фоне осенних пейзажей и чувствуют настоящее дыхание осени.
Ранее мы писали, что по прогнозам синоптиков в Украине в четверг, 10 октября, будет теплая погода. Дождей на территории страны практически не будет, кроме Одесской области и Крыма.
Также спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда и где бабье лето больше всего согреет украинцев.
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