У Київ прийшла осінь — фоторепортаж

Осінь у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У Києві почалася золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.

Як столиця зустрічає осінню пору року, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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У вересні Київ потопає в яскравих барвах природи. Мешканці та гості столиці насолоджуються прогулянками на свіжому повітрі, роблять світлини на тлі осінніх пейзажів і відчувають справжній подих осені.

Люди гуляють осіннім парком. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Ранкова прогулянка. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Осіння алея у парку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Осінній пейзаж. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Жовте листя на деревах у парку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Альтанка в осінньому парку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Молодь гуляє парком. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE 1 / 7

Нагадаємо, синоптики спрогнозували останні теплі дні у Києві. Завтра температура повітря прогріється до +26 °C.

Також ми писали, що Київ накрив густий смог. Фоторепортаж задимленої столиці можна подивитися за посиланням.