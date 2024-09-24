У Київ прийшла осінь — фоторепортаж

Як у Києві зустрічають золоту осінь — фоторепортаж
У Києві почалася золота осінь, а міські парки наповнилися яскравими барвами. Жовтогарячі кольори прикрасили вулиці, тому мешканці столиці насолоджуються прогулянками осіннім містом.
Як столиця зустрічає осінню пору року, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
У Київ прийшла осінь
У вересні Київ потопає в яскравих барвах природи. Мешканці та гості столиці насолоджуються прогулянками на свіжому повітрі, роблять світлини на тлі осінніх пейзажів і відчувають справжній подих осені.
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Люди гуляють осіннім парком. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Ранкова прогулянка. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Осіння алея у парку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Осінній пейзаж. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Жовте листя на деревах у парку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Альтанка в осінньому парку. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
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Молодь гуляє парком. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
Нагадаємо, синоптики спрогнозували останні теплі дні у Києві. Завтра температура повітря прогріється до +26 °C.
Також ми писали, що Київ накрив густий смог. Фоторепортаж задимленої столиці можна подивитися за посиланням.
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